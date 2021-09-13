Осло, 13 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Когда сегодня, 13 сентября, жители Норвегии идут на парламентские выборы, в стране наблюдаются все признаки смены правительства после оглашения нового состава стортинга. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Норвегия

После восьми лет правления под руководством Эрны Сульберг из Консервативной партии, данные опросов указывают на смену власти и победу левых сил.

Шведские журналисты отмечают, что главной интригой наступающей ночи станет вопрос: согласятся ли Рабочая партия и «Центристы», а также левые социалисты заключить соглашение о правительственном сотрудничестве, чтобы добиться большинства в стортинге.

Напомним, что стортинг насчитывает 169 депутатов. Таким образом, для формирования правительства большинства три партии должны набрать 85 мандатов.