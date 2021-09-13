Москва, , 15:05 — REGNUM Возвращение в Россию коллекции скифского золота из музеев Крыма, семь лет назад вывезенной на выставку в Амстердам, было бы желательным. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Скифское золото Крыма

«В основном это, наверное, юристы следят, которые работают с нашим министерством культуры. Вопрос очень сложный. Но мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов», — сказал он в ответ на вопрос следят ли в Кремле за процессом «по скифскому золоту».

При этом Песков уточнил, что администрация российского президента не держит на контроле этот вопрос.

Отметим, коллекция скифского золота из четырех музеев Крыма, в которую входит около 2 тыс. артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения полуострова с Россией. В августе 2014 года нидерландский музей решил не возвращать эту коллекцию ни в Крым, ни на Украину до решения компетентного суда или соглашения между сторонами.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.