Прага, , 15:15 — REGNUM Задержанного в Чехии по запросу Украины российского гражданина Александра Франчетти могут выдать Киеву более, чем через год. Об этом известный чешский адвокат Петр Рудловчак рассказал 13 сентября РИА Новости.

Полиция Чехии Manolo Gómez

Рудловчак, комментируя инцидент с Франчетти, отметил, что многое зависит от причины, которая легла в основу запроса Киева об экстрадиции. Если задержанного обвиняют по статье о терроризме или нарушении территориальной целостности государства, то его поместят в специальную камеру предварительного заключения и резко ограничат контакты с внешним миром.

«В целом процедура экстрадиции обычно являет собой весьма длительный процесс, который может длиться даже больше года, все зависит от того, как дело будет рассматриваться в судебных инстанциях», — сказал адвокат.

Так, если задержанный не согласен, что его выдадут другой стране, Чехия начнёт определенную судебную процедуру. В первую очередь рассмотрят вопрос о том, соответствует ли уголовное дело против него на Украине уголовному делу в Чехии.

Кроме того, задержанный может оспорить решение об экстрадиции, вынесенное судом первой инстанции. Он может дойти до Конституционного суда, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.

Окончательное решение о том, выдавать ли человека другому государству, принимает министр юстиции Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Праги по запросу Украины был задержан российский гражданин Александр Франчетти. В Киеве его обвиняют в причастности к событиям «Крымской весны».

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