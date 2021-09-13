Чешский адвокат прокомментировал задержание гражданина РФ в Праге
Прага, 13 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Задержанного в Чехии по запросу Украины российского гражданина Александра Франчетти могут выдать Киеву более, чем через год. Об этом известный чешский адвокат Петр Рудловчак рассказал 13 сентября РИА Новости.
Рудловчак, комментируя инцидент с Франчетти, отметил, что многое зависит от причины, которая легла в основу запроса Киева об экстрадиции. Если задержанного обвиняют по статье о терроризме или нарушении территориальной целостности государства, то его поместят в специальную камеру предварительного заключения и резко ограничат контакты с внешним миром.
«В целом процедура экстрадиции обычно являет собой весьма длительный процесс, который может длиться даже больше года, все зависит от того, как дело будет рассматриваться в судебных инстанциях», — сказал адвокат.
Так, если задержанный не согласен, что его выдадут другой стране, Чехия начнёт определенную судебную процедуру. В первую очередь рассмотрят вопрос о том, соответствует ли уголовное дело против него на Украине уголовному делу в Чехии.
Кроме того, задержанный может оспорить решение об экстрадиции, вынесенное судом первой инстанции. Он может дойти до Конституционного суда, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.
Окончательное решение о том, выдавать ли человека другому государству, принимает министр юстиции Чехии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Праги по запросу Украины был задержан российский гражданин Александр Франчетти. В Киеве его обвиняют в причастности к событиям «Крымской весны».
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