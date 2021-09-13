Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Партия «За Грузию» была создана надолго и будет опираться на средний класс, заявил основавший партию бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с избирателями в Тбилиси.

Георгий Гахария (сс) Davit Teteloshvili. police.ge

«Это будет первая и единственная партия, которая основана на ценностях и социальной базе. Социальной базой у партии будет средний класс, которого в нашей стране нет, но в создании которого мы должны принять очень активное участие», — сказал Гахария.

Он подчеркнул, что партия нацелена на не борьбу с какой-либо политической силой. Ее принципом якобы является «служение» грузинскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, Гахария ушёл с поста премьер-министра из «Грузинской мечты» в феврале 2021 года. В мае он основал партию «За Грузию». Партия будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые в стране должны пройти 2 октября. Гахария объявил о намерении бороться за пост мэра Тбилиси.

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