Подгорица, 13 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Банки в Черногории ликвидны и платежеспособны, а все меры центрального банка, созданные с целью смягчения последствий пандемии для граждан и экономики, реализованы эффективно, сообщает пресс-служба Центробанка страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Центробанк Черногории объявил, что с начала 2021 года объем депозитов увеличился примерно на 600 миллионов евро и теперь составляет почти четыре миллиарда евро, что является историческим максимумом.

«Эта тенденция подтверждает сохраняющееся доверие к банковской системе, но также и к работе регуляторов. Ликвидные активы в размере почти 1,5 миллиарда евро также находятся на историческом максимуме», — говорится в сообщении ЦБ.