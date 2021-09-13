Москва, 13 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Из московского «Спартака» в ближайшее время уйдёт глава селекционного отдела Александр Аверьянов. Об этом 13 сентября сообщает «Спорт-экспресс».

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Отмечается, что соответствующее решение принято руководством клуба.

Ранее сообщалось, что Аверьянов покинет «Спартак» в начале августа, после того, как это сделал спортивный директор Дмитрий Попов.

Аверьянов работал в «Спартаке» с 2007 по 2019 год. Также специалист возвращался в клуб в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Попов сообщил о своём уходе сообщил о своём уходе из «Спартака». Он был не согласен с трансферной политикой клуба, а также с влиянием на клуб со стороны супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой.

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