Берлин, 13 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Ради сохранения высоких цен компании Daimler (входит марка Mercedes) и BMW планируют сократить объёмы производства новых машин даже после того, как исчезнет дефицит микросхем. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на финансового директора Daimler Харальда Вильгельма и директора по финансовым вопросам BMW Николаса Петера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

Такая мера, по мнению автопроизводителей, поможет сохранить высокую стоимость машин, которая установилась во время пандемии коронавируса. Также руководство Daimler и BMW считает, что снижение тиража моделей позволит стать бренду более «люксовым».

"Мы будем сознательно недостаточно удовлетворять спрос. И в тоже время совершать переход к более высокому, люксовому сегменту», — сообщил Вильгельм.

В свою очередь в BMW заявили, что за последние два года они значительно улучшили способности по ценообразованию.

«Нам необходимо должным образом управлять поставками, чтобы поддерживать нашу ценовую политику на сегодняшнем уровне», — подчеркнул Петер.

Ранее компания G&B Design представила модернизированную версию широкофюзеляжного Mercedes G-Class под новым названием G-Boss. Машина изменилась только внешне. В технической части ничего не изменилось.

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