Mercedes и BMW планируют сократить выпуск машин
Берлин, 13 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Ради сохранения высоких цен компании Daimler (входит марка Mercedes) и BMW планируют сократить объёмы производства новых машин даже после того, как исчезнет дефицит микросхем. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на финансового директора Daimler Харальда Вильгельма и директора по финансовым вопросам BMW Николаса Петера.
Такая мера, по мнению автопроизводителей, поможет сохранить высокую стоимость машин, которая установилась во время пандемии коронавируса. Также руководство Daimler и BMW считает, что снижение тиража моделей позволит стать бренду более «люксовым».
"Мы будем сознательно недостаточно удовлетворять спрос. И в тоже время совершать переход к более высокому, люксовому сегменту», — сообщил Вильгельм.
В свою очередь в BMW заявили, что за последние два года они значительно улучшили способности по ценообразованию.
«Нам необходимо должным образом управлять поставками, чтобы поддерживать нашу ценовую политику на сегодняшнем уровне», — подчеркнул Петер.
Ранее компания G&B Design представила модернизированную версию широкофюзеляжного Mercedes G-Class под новым названием G-Boss. Машина изменилась только внешне. В технической части ничего не изменилось.
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