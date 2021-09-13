Киев, , 14:58 — REGNUM Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который предлагает внедрить латиницу вместо кириллицы — это «необоснованный разговор», заявил 13 сентября уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Латиница

Чиновник заявил, что он не понял собственно сути того, что было предложено секретарем СНБО.

«Инициатива без объяснений, поэтому я даже не знаю, что комментировать… Данилов должен дать расширенную позицию, пока не вижу предмет дискуссии, так как не было обоснований», — заявил Кремень.

Он заявил среди представителей центральной власти на Украине об этом шаге никто сейчас не говорит и «никогда не говорил».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в украинских социальных сетях обсудили заявление Данилова, поддержавшего идею перехода Украины на латиницу, отметив, что таким образом украинские чиновники жаждут «вырвать душу» у обычных людей.