Москва, 13 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Стремление унифицировать систему оплаты труда педагогов в России понятно и логично, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

«Система образования у нас, вроде бы, федеральная, но из-за отличий в местных законах и подзаконных актах различие в доходах учителей может быть очень значительным. В результате учителя мигрируют в более богатые регионы России, а в более бедных возникает недостаток специалистов.

Но главная проблема в системе оплаты труда современных педагогов в другом. Существующая система репетиторства и натаскивания будущих выпускников на сдачу ЕГЭ и участие в Олимпиадах создает огромный теневой рынок труда для педагогов, доходы от которого могут существенно превышать официальные.

Получается конфликт интересов — педагог заинтересован в том, чтобы в рабочее время учить детей хуже, чтобы они больше нуждались в его дополнительных услугах.

В результате чиновники, к которым возмущенно приходят жаловаться на низкие зарплаты делегаты от учителей, одетые в меха и золото, испытывают когнитивный диссонанс.

Характерно, что сейчас в Китае в разгаре борьба с репетиторством и различными дистанционными курсами. Расходы на такие формы дополнительного обучения уже настолько высоки, что даже состоятельных китайцев заставляют отказываться от того, чтобы завести второго ребенка.

Так что противоречие между государственными гарантиями равного доступа к образованию и финансовыми возможностями родителей — это не только наша проблема. И найти выход из этого противоречия будет непросто», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу пять регионов России в рамках эксперимента перейдут на новую систему оплаты труда педагогов.

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