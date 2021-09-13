Как быстро растут цены в Нижегородской области?
Нижний Новгород, 13 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области инфляция с начала года выросла почти на 4,9%. Такие данные приводит Нижегородстат в своём отчёте по итогам августа 2021 года.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Цены
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При этом цены на продовольственные товары за этот период повысились в среднем на 5,7% и на непродовольственные товары — почти на 5,3%.
Услуги за восемь месяцев, минувших с начала года, в регионе подорожали в среднем более чем на 3,3%.
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