Баку, , 14:49 — REGNUM Баку установил контроль на участке дороги Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом. Об этом говорится в заявлении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, обнародованном 13 сентября.

В ведомстве прокомментировали сообщения, что на этой дороге останавливают и проверяют грузовые автомобили, следующие из Ирана, а у водителей требуют плату за проезд.

«Согласно кодексу, транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана», — говорится в сообщении.

В ГТК подчеркнули, что это законодательство исполняется на всей азербайджанской территории.

Напомним, 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали в Армении участок дороги Горис — Капан, ведущей в Иран. В во времена СССР этот участок числился в Азербайджанской ССР. В ходе переговоров Баку согласился разблокировать дорогу, если вдоль неё будут поставлены бетонные блоки для безопасности. 12 сентября на этом участке азербайджанские силовики установили таможенный пост.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан может отрезать Капан от остальной Армении — депутат Акопян