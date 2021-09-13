Астрахань, 13 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Астраханской области к 13 сентября вакцинирован от коронавирусной инфекции 326 тыс. 609 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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Оба этапа иммунизации прошли 299 тыс. 812 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 343 тыс. 662 дозы вакцины «Спутник V», 9 тыс. 40 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 3 тыс. 170 доз вакцины «КовиВак», а также 55 тыс. 580 доз «Спутника Лайт».