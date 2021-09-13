Нижний Новгород, 13 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. 20,8% жителей Нижегородской области не желают предоставлять информацию о наличии у них финансовых сбережений. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Около 56,3% опрошенных сообщили о наличии у них некоторого количества финансовых накоплений. А ещё 22,9% жителей региона утверждают, что не имеют сбережений.

Кроме того, опрос показал, что 4,3% нижегородцев не планируют копить деньги.

По словам 27,3% участников опроса, деньги они откладывают для создания «подушки безопасности».

Ещё 22,2% респондентов заявили, что в будущем хотят потратить свои накопления на лечение или образование.

Также 18,3% жителей Нижегородской области копят деньги на покупку недвижимости или автомобиля, 11,9% — на отдых, развлечения и путешествия, 4,9% — на открытие собственного бизнеса или получение дополнительного дохода.