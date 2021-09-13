Москва, 13 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия являются экспортёрами электроэнергии, поэтому вероятнее всего они будут конкурировать друг с другом. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Kate Ter Haar Электроэнергия

«В плане электроэнергетики у нас рынки довольно разные в плане субъектов. У нас либерализованный рынок, у нас есть конкурирующие между собой компании, которые производят электроэнергию, продают её и передают в государственные естественные монополии — в «Россети». У белорусов вертикально интегрированная структура, как у нас раньше было РАО ЕЭС», — заявил эксперт.

В этом случае наши российские компании будут конкурировать с одной белорусской компанией, считает политолог."Правила игры понятны, всех устраивают, проблем нет. И Россия, и Белоруссия экспортируют электроэнергию, поэтому мы скорее конкурируем друг с другом, нежели как в нефти и газе, дополняем друг друга» — отметил Юшков.

Напомним, что в процессе обсуждения «союзных программ» во время прошедших 9 сентября переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалось объединение рынков нефти, газа и электроэнергии двух стран.