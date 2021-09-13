Самара, 13 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. 469 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 96 171 случай заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 3529 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 22 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 81 098 человек, в том числе 203 человека победили инфекцию за минувшие сутки.

Согласно данным на 12 сентября в регионе за сутки выявили 470 случаев заражения коронавирусом.