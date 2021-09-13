Подгорица, 13 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Общий государственный долг Черногории без депозитов на конец июня 2021 года составил 4,08 миллиарда евро или 87,98 процента валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает министерство финансов и социальной защиты населения. Общий государственный долг с депозитами на конец июня составил 3,65 миллиарда евро или 78,73 процента ВВП.

Chris Potter Долг

«Во втором квартале этого года произошло уменьшение государственного долга по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в первую очередь за счет погашения казначейских векселей на сумму 15 миллионов евро», — говорится в отчете о государственном долге.

Министерство сообщило, что во втором квартале было снято 55,62 миллиона евро, из которых 30 миллионов евро были связаны с изъятием второго транша кредита Европейской комиссии (ЕК), а 15,23 миллиона евро — с изъятием кредитных средств для строительство приоритетных участков дороги Смоковац — Увач — Матешево.

Во втором квартале новых кредитных соглашений заключено не было.