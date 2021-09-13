Властям Черногории удалось немного снизить объем госдолга
Подгорица, 13 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Общий государственный долг Черногории без депозитов на конец июня 2021 года составил 4,08 миллиарда евро или 87,98 процента валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает министерство финансов и социальной защиты населения. Общий государственный долг с депозитами на конец июня составил 3,65 миллиарда евро или 78,73 процента ВВП.
«Во втором квартале этого года произошло уменьшение государственного долга по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в первую очередь за счет погашения казначейских векселей на сумму 15 миллионов евро», — говорится в отчете о государственном долге.
Министерство сообщило, что во втором квартале было снято 55,62 миллиона евро, из которых 30 миллионов евро были связаны с изъятием второго транша кредита Европейской комиссии (ЕК), а 15,23 миллиона евро — с изъятием кредитных средств для строительство приоритетных участков дороги Смоковац — Увач — Матешево.
Во втором квартале новых кредитных соглашений заключено не было.