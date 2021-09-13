Йошкар-Ола, 13 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 13 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 712 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 16 811 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 51 человек. 545 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончался один человек в республике. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1356 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 392 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 751 человек, из них у 732 — пневмония, 44 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 25 пациентов, при этом госпитализированы 53 жителя Марий Эл.