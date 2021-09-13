Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович оштрафован на $5 тыс. на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом 13 сентября сообщил журналист Михал Самульски.

Carine06 Новак Джокович

Отмечается, что Джокович оштрафован за неспортивное поведение во время финального матча US Open. Это может быть связано с тем, что разбил ракетку о корт.

Напомним, в финале US Open российский теннисист Даниил Медведев обыграл Джоковича в трёх сетах — 6:4, 6:4, 6:4. За победу в турнире он получил $2,5 млн.

Читайте также: Медведев получил $2,5 млн за победу на US Open