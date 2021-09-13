Мурманск, 13 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Мурманской области статус резидента Арктики получили еще четыре компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

ИА REGNUM Бизнес

«Плюс четыре новых резидента Арктической зоны Российской Федерации. Мы по-прежнему остаёмся в лидерах. На сегодняшний день у нас в Мурманской области уже 71 резидент, который инвестирует в регион более 91 млрд рублей, из которых уже вложено свыше 7 млрд», — рассказал на планерке в правительстве губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России статус резидента АЗРФ получили 198 компаний.