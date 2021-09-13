Белоярский, Свердловская область, 13 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Свердловской области идёт проверка по факту гибели троих мужчин. Трагедия произошла в садовом доме на территории села Логиново, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Пожар произошёл утром 13 сентября. Во время тушения пожарные нашли тела граждан 1995 и 1996 года рождения. По предварительным данным, владелец садового домика распивал со своими знакомыми спиртные напитки. Затем хозяин уснул в беседке, а когда проснулся, то увидел горящий дом и позвонил в пожарную охрану.

Причина трагедии выясняется. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.