Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая оставила младенца в машине и ушла в торговый центр за покупками. На помощь малышу пришли прохожие. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

TaniaVdB Плачущий ребенок

Плач младенца прохожие услышали днем 12 сентября на парковке у торгового центра «Невский» на Народной улице, 4. Около 16:15 мск они обратились в полицию и рассказали, что в автомобиле Lexus находится младенец, который сильно плачет, при этом его родителей поблизости нет.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что окна иномарки приоткрыты. Вскоре к автомобилю подошла 38-летняя мать, которую задержали и доставили в отдел. Там женщина пояснила, что ненадолго зашла в магазин за подгузниками, пока ребенок спал.

«В отношении матери составлен протокол по части 5.35 КоАП РФ. Гражданка отпущена под обязательство о явке», — подытожили в полиции.