Шарья, Костромская область, 13 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Костромской области завершается благоустройство парков в городах Шарья и Нерехта. Об этом сообщает Костромская областная дума.

Проект парка в Шарье

Речь идёт об общественных пространствах, которые стали победителями Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Большую часть работ по приведению парков в порядок оплачивает федеральный бюджет.

Городской парк в Шарье после благоустройства будет разделён на три зоны для занятий спортом, проведения мероприятий и музейной деятельности. На площадке сохранятся старые объекты — узкоколейная железная дорога, выставка лесной техники. Их дополнитлыжероллерная трасса, крытая спортивная площадка и стеклянный купол. Стоимость благоустройства парка «Музей леса» составила 100 млн рублей, 70% работ финансирует федерация.

В Нерехте благоустраивают старейший парк города «Ткацкий двор». Согласно проекта, предполагается сохранить вековые липы, растущие на месте исторического городского бульвара, заменить освещение и лавки. Также в парке организуют смотровую площадку, с которой будет виден центр города и семь храмов. Общая стоимость проекта составила 80 млн рублей, 50 млн из них — федеральные средства. Открыть обновленные парки для посетителей планируют в конце 2021 года.

В Костроме в настоящее время благоустраивают два городских парка. Сквер у филармонии, облагораживаемый в рамках федерального проекта «Создание комфортной городской среды» обещают сдать в сентябре 2021 года. Центральный парк (нацпроект «Жильё и городская среда) откроется в конце 2022 года.