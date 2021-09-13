Варшава, 13 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. 13 сентября министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в Twitter представил своего нового заместителя. Им стал Пётр Бромбер.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Бывший заместитель главы нашего министерства Юзеф Щурек-Желязко ушел в отставку. На его место назначен Петр Бромбер. Среди прочего, новый сотрудник будет отвечать за диалог с профсоюзом медицинских работников, которые сейчас протестуют», — указано в сообщении Недзельского.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходных 11−12 сентября у входа в канцелярию премьер-министра Польши в Варшаве Национальный профсоюз медсестер и акушерок установил «палаточный городок». В нем проживают медработники, которые требуют повышения заработной платы и приравнивания медработников к государственным служащим.