Стокгольм, 13 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В 1966 году шведская феминистка и активистка, выступающая в защиту материалов порнографического содержания и их показа, Нина Эстин основала журнал «Экспедиция 66», в котором содержались эротические материала для женщин. Сама Эстин считала, что порнография предназначена не только для мужчин. Об этом 13 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«За этим стоит та же самая идея — делать порнографию лучше, а не запрещать ее. Женщина по имени Нина Эстин основала порножурнал для женщин «Экспедиция 66». Мы полагаем, что его можно считать первым изданием в своем роде во всем мире, в этом случае задолго до того, как первые подобные порножурналы появились в США в 70-е. Но ее журнал был издан всего в четырех номерах и не имел большого успеха. Она (автор — прим. ИА REGNUM) сама не могла определиться: кна хотела как обсуждать эту тему, так и показывать то, что радует глаз для женщин, которые, как она считала, имеют на это право», — говорилось в новостном сюжете SVT.