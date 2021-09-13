Таллин, 13 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию в Эстонии на бирже стран Северной Европы Nord Pool выросли в понедельник, 13 сентября, почти до 135 евро за мегаватт/час. Об этом сообщил портал stolitsa. ee ссылкой на аналитика эстонского банка LHV Кристо Ааба.

(сс) jarmoluk Электроэнергия

Это новый ценовой рекорд, предыдущий был установлен в среду, 8 сентября 2021 года, когда цены превысили 127 евро за мегаватт/час.

По словам Ааба, нынешний быстрый рост цен на электроэнергию в основном связан с подорожанием энергоносителей. Он не исключил дальнейшего повышения цен на электроэнергию и установления новых ценовых максимумов.

Он добавил, что из-за все большего введения в эксплуатацию производств электроэнергии, работающих на возобновляемых источниках — ветре, солнце и воде, тем более непредсказуемой становится цена.

Ранее сообщалось, что подобный рекордный рост цен произошел в соседней Латвии.

За месяц стоимость электроэнергии за один мегаватт/час выросла для потребителей в этой стране с 90 до 130 евро (с 9 до 13 евроцентов за кВт/ч).

Отмечается, что никогда электроэнергия в этой стране не стоила так дорого. Год назад, 8 сентября 2020 года, биржевая цена электричества для Латвии составляла 38,9 евро за мегаватт-час, то есть была в 3,3 раза меньше.