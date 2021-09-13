Астрахань, 13 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Астраханской области 13 сентября подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 56 тыс. 257 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 821 человек.

За весь период 1558 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.