В Астраханской области выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом
Астрахань, 13 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Астраханской области 13 сентября подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе было зарегистрировано 56 тыс. 257 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 821 человек.
За весь период 1558 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.