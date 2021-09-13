Стокгольм, , 14:42 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен покинет свой пост в ноябре этого года, когда, как ожидается, будет объявлено имя нового главы правительства. Сам же Лёвен в ходе интервью телеканалу SVT от 13 сентября отказался назвать своего преемника и комментировать процесс его избрания.

Стефан Лёвен Socialdemokraterna

Отмечается, что преемником Лёвена, с высокой долей вероятности, станет нынешний министров финансов Швеции Магдалена Андерссон.

«Я работал с Магдаленой Андерссон почти десять лет, ценю ее политическое мастерство, к тому же она очень искренний человек», — ограничился кратким комментарием премьер-министр страны.

В интервью политическому обозревателю SVT Матсу Кнутсону, Лёвен признался, что принял решение о своей отставке еще весной. По его словам, этот шаг наиболее «открытый и справедливый» по отношению к избирателям.