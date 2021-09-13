Киев, 13 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. При столкновении туристического автобуса со школьным микроавтобусом на юго-западет Турции пострадали не менее 35 граждан Украины. Об этом 13 сентября сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко на своей странице в соцсети Twitter.

Mytaganrog.com ДТП

«В провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угроз жизни нет», — написал в своем сообщении Николенко.

Также он добавил, что в настоящее время украинское консульство ведет взаимодействие с полицией, туристическим оператором и страховой компанией для того, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по предварительным данным, среди пассажиров попавшего в ДТП на юго-западе Турции автобусе с туристами не было граждан России.