Томск, 13 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом, выздоровели 53 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области выявили 42 124 носителя SARS-CoV-2. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 35 518 человек.

Напомним, 12 сентября в Томской области коронавирус выявили у 95 человек.