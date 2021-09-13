Стокгольм, 13 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. 13 сентября партийный дистрикт «Социал-демократов» в Гётеборге стал следующим региональным отделением, выдвинувшим нынешнего министра финансов Швеции Магдалену Андерссон в качестве нового лидера партии. Таким образом, теперь Андерссон пользуется поддержкой большинства делегатов предстоящего партийного съезда в ноябре, где и произойдет ее назначение. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

После новости из Гётеборга Андерссон набирает голоса 193 из 350 делегатов, участвующих в избрании нового лидера партии.

«У Магдалены Андерссон очень большая поддержка. Она компетентна, жестка, уверена в себе и обладает качествами, которые, как мы считаем, могут помочь Социал-демократам в хорошем смысле этого слова», — заявила в интервью SVT Nyheter первый омбудсмен «Социал-демократов» в Гётеборге Катрин Викблад.

Напомним, что съезд «Социал-демократов» пройдет с 3 по 7 ноября.