Москва, 13 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Сырьевые рынки в 2021 году стали наиболее динамично развивающимися. На фоне выхода мировой экономки из рецессии с начала весны устойчиво и уверены растут цены на металлы, нефть, газ и продовольствие, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Gazprom.ru Добыча газа

«Похоже, что из всех секторов сырьевого рынка главным победителем станет газ, цены на него на западноевропейских биржах с начала лета подскочили почти в три раза, а в странах юго-восточной Азии потребители покупают его еще почти на 10% дороже, чем в ЕС.

В этой ситуации ключевым триумфатором оказывается Россия. Отечественные поставщики подтвердили статус надежного поставщика и пересидели без особых потерь период низких цен 2020 года. Напомню, что еще в конце прошлого лета одна тысяча кубометров газа на рынках Турции и Южной Европы торговалась за $120.

ЕС, разрабатывая усложняющие жизнь участникам энергетического рынка законы и энергопакеты, сам попал в ловушку. Ничтожность газового гамбита Прибалтики и Польши при поддержке США также серьезно подпортил репутацию этих стран.

Россия достойно выиграла это сражение. Сегодня запасы газа на хранилищах ЕС едва достигли 70% от необходимого.

Накануне наступления холодов, до октября, можно будет увидеть и $800 за одну тысячу кубометров газа на европейском рынке. Сегодня, 13 сентября, к 12:00 цены на голубое топливо на европейских биржах взлетели к отметке 737 долларов за одну тысячу кубометров.

«Северный поток — 2» заработает не раньше, чем через месяц, именно он может стабилизировать ситуацию на рынке. Сегодня европейцы получили именно то, что и заслуживают: высокие цены на газ и вынужденную работу над ошибками», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на европейском рынке цена на газ достигла очередного рекорда, превысив отметку $727 за 1 тыс. кубометров.

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