Москва, 13 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. С 17 сентября 2021 года кроссоверы Kia Soul 2022 модельного года появятся на авторынке России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Kia Soul 2022 модельного года

Базовая комплектация новинки в России будет стоить 1 249 900 рублей. Топовая же версия обойдется покупателю в 1 869 900 рублей. Паркетник будет иметь новую эмблему.

Автопроизводитель предлагает три версии Soul — Luxe, Prestige и Styl. Все они оснащены мультимедийным комплексом с восьмидюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple Carplay, Android Auto и «Яндекс».

Под капотом модели «трудится» 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 123 л. с. Он сочетается с шестискоростной «механикой» либо с «автоматом».

Ранее Kia вывела на российский рынок обновлённую модель Cerato. Модель оснащена мультимедийным комплексом с восьмидюймовым дисплеем, Bluetooth, а также поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

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