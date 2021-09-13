В Омской области выявили уже почти 80 тысяч носителей SARS-CoV-2
Омск, 13 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. По состоянию на 13 сентября в Омской области коронавирус выявлен у 78 189 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 371 случай заражения коронавирусом, выздоровели 150 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 57 693 человека.
Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё девять жителей Омской области. За всё время умерли 2090 омских ковид-пациентов.
Напомним, 12 сентября в регионе коронавирус выявили у 372 человек.