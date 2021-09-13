Уфа, 13 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Корову, упавшую в колодец, подняли при помощи автомобиля с краном манипулятором в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Alex Foto Корова

Сообщается, что вечером 7 сентября спасатели получили информацию о том, что в селе Исянгулово в колодец упала корова.

По словам владельца коровы, при прохождении скота к сараю корова отклонилась от привычной дороги и провалилась колодец, который был закрыт листом железа.

Отмечается, что корову подняли из колодца при помощи автомобиля с краном манипулятором. После этого животное само дошло до дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе автомобиль задним колесом провалился в люк ливневой канализации.