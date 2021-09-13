Москва, 13 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет лишь к незначительному укреплению рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

ИА REGNUM Рубль

«Теоретически повышение ключевой ставки будет способствовать укреплению рубля. Но укрепление рубля ничтожно на фоне психологической реакции рынка. Кроме того, хотя федеральный бюджет захлебывается от денег, возможно, власти РФ решат влить туда еще пару триллионов рублей. Вдобавок они же планируют начать крупные масштабные инфраструктурные проекты, — сказал Делягин. — Это все потребует денег. А деньги будут пилиться из федерального бюджета, а значит, возникнет необходимость девальвации рубля. На этом фоне укрепление рубля из-за повышения ставки будет выглядеть совсем незначительно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин указал на основную причину роста цен.