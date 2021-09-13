Москва, 13 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Основная причина роста цен в России — это произвол монополий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя прогнозы ЦБ РФ о том, что ключевая ставка может вырасти до 7%

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«Если ставка поднимается до 7%, то никаких особенных последствий для российской экономики ждать не приходится, — сказал Делягин. — Такое повышение удорожает кредит и, соответственно, создаст предпосылку для роста цен. Но в росте цен стоимость кредита — это ничтожная доля. А основная причина — это произвол монополий. И в отдельных отраслях — алчность государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин раскритиковал Банк России за «либеральный фундаментализм».