Москва, 13 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Примерно 14 млрд рублей будет выделено российским регионами на профилактику и борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщил 13 сентября вице-премьер Юрий Борисов.

Yarnews.net Лесной пожар

Средства на эти цели будут направлены в 2022 году, рассказал зампред на совещании в правительстве России.

«На профилактику и борьбу с лесными пожарами в следующем году регионам будет выделено около 14 млрд рублей», — сказал Борисов.

По его словам, деньги получат, прежде всего, наиболее горимые регионы Сибири и Дальнего Востока.

За счёт выделяемого финансирования планируется увеличить численность парашютно-десантных служб и увеличить авиаотделения. Кроме того, будет почти втрое усилено патрулирование.