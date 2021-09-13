Москва, 13 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Возможность дальнейшего увеличения сроков использования Международнйо космической станции после 2024 года на сегодняшний день изучается. Об этом 13 сентября на международной Гагаринской конференции заявил заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

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«Международная космическая станция является крайне востребованной научно-экспериментальной базой для изучения космоса и отработки новых технологий», — сказал Савельев, добавив при этом, что МКС не вечна.

По его словам, которые приводит ТАСС, «на смену этого форпоста человечества в космическом пространстве должны прийти новые проекты, которые будут способствовать дальнейшему, более глубокому изучению и использованию космического пространства в мирных целях».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. По его словам, 80% систем модуля «Звезда» действительно вышло за гарантийный срок эксплуатации.

Напомним, на днях комиссия по безопасности стран-участниц проекта МКС предложила продлить срок эксплуатации Международной космической станции после 2024 года.