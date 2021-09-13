Москва, 13 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Совет Думы рассмотрел очередной пакет законопроектов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Законопроекты совместного ведения требуют предварительного обсуждения. Совет направил их для изучения в течение месяца в регионы, в правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты. В октябре Госдума получит возможность сразу приступить к их рассмотрению, чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября. В противном случае — такая возможность будет только к концу года», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его словам, в повестке было 36 законопроектов, из них 23 — совместного ведения.

В целом за три дополнительных заседания Совета Думы парламентариям удалось рассмотреть и направить в работу 157 законопроектов.

Среди принятых к рассмотрению — 18 социально значимых инициатив.

В частности, один из ключевых законопроектов подготовлен по поручению президента — о запрете списания по долгам со счетов граждан единовременных социальных выплат, которые вводятся указами главы государства или актами правительства. Одновременно будет усилена защита средств господдержки от списания по исполнительному производству.

Другим законопроектом предлагается разрешить родителям детей-инвалидов старше четырех лет бесплатно проживать вместе со своим ребенком в больнице весь период его лечения и реабилитации.

Володин также обратил внимание на законопроект об установлении административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. В России уже законодательно оформлены требования в сфере защиты животных, но административных наказаний за их нарушение пока нет. Рассмотренные поправки восполняют пробел.

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