Москва, 13 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, скорее всего, знает, что ключевая ставка не оказывает никакого влияния на рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«То, что ключевая ставка не имеет никакого влияния на рост цен и что рост вызван произволом монополий, госпожа Набиуллина, скорее всего, знает, — сказал Делягин. — Но она не скажет об этом, потому что действует в рамках либеральной религии, в рамках либерального фундаментализма, а эта религия исходит из того, что никаких монополий в природе не существует. В ЦБ РФ, видимо, считают, что на реальную жизнь оказывает влияние только объем денег. И если что-то не так, то надо сократить объем денег, и все будет замечательно».

Поэтому, как полагает Делягин, в России продолжается политика вымаривания искусственно созданным денежным голодом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, какими рефлексами руководствуется ЦБ РФ, повышая ключевую ставку.