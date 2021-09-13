Саратов, 13 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Саратовскую область в 2021—2025 годах поступят 312 автомобилей, большая часть из них уже в этом году, заявил 13 сентября губернатор Валерий Радаев во время церемонии передачи 55 автомобилей «Нива» представителям медицинских организаций области.

Иван Шилов ИА REGNUM Нива

Как отметила главный врач Пугачевской районной больницы Марина Андриянова, эти автомобили особенно подходят для работы в сельской местности. Данное медучреждение укомплектовали четырьмя автомобилями.

Новые транспортные средства переданы 34 медицинским организациям Саратовской области. В дальнейшем машины будут использоваться для доставки пожилых и маломобильных жителей на диспансеризацию, вакцинацию, либо доставки медиков и лекарств до места жительства пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области паллиативную помощь оказывают 50 медицинских организаций, две из них — детям.

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