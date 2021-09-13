Красноярск, 13 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 352 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 110 035. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки коронавирус победили 384 красноярца. Общее число выздоровевших в регионе — 96 740 человек.

Жертвами COVID-19 стали ещё 23 жителя региона. За всё время в Красноярском крае коронавирусная инфекция унесла жизни 5462 человек.

Напомним, 12 сентября в Красноярском крае выявили 353 носителя коронавируса.