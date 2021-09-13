Москва, 13 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. АвтоВАЗ представил новую версию Lada Vesta SW Cross в рамках Международного Евразийского форума «Такси», который проходил в Москве с 9 по 10 сентября. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба компании.

Lada.ru Lada Vesta SW Cross для таксопарков

Отличительной особенностью новой версии является автоматическая коробка передач. Кроме того, представленная на форуме модель была оклеена ярко-желтой виниловой пленкой с шашечками. А на крыше спецверсии был установлен оранжевый фонарь.

Новая версия Vesta для таксопарков получила бесступенчатый вариатор Jatco. Данная трансмиссия сочетается с двигателем Nissan HR16. Мощность мотора составляет 113 л. с., а объём — 1,6 л.

Отмечается, что модель получила просторный интерьер и вместительный багажный отсек. Все это направлено на обеспечение условий комфорта и качественного обслуживания пассажиров.

Ранее АвтоВАЗ вывел на авторынок России модель Vesta, оснащенную новой мультимедийной системой EnjoY.

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