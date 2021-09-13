Пермь, 13 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Перми здание на территории завода им. Шпагина, где в рамках реновации обустраивается культурное пространство, могут переоборудовать под резиденцию известного дирижера Теодора Курентзиса, а также созданного им музыкального коллектива MusicAeterna, сообщает издание «Новый компаньон».

Иван Шилов ИА REGNUM Теодор Курентзис

Сейчас проводится обследование зала. В планах улучшение акустической характеристики помещения, поскольку не исключается дислокация на заводе штаба Дягилевского фестиваля и проведение его основных концертов.

Стоит отметить, изначально предполагалась, что отдельное здание завода им. Шпагина отдадут под Музей современного искусства PERMM.

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