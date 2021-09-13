Москва, 13 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Центральный банк РФ, похоже, не принимает во внимание то, что повышение ключевой ставки не имеет никакого отношения к ситуации с ростом цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«У Центрального банка РФ есть условный рефлекс — если есть рост цен, то значит, нужно повысить процентную ставку, — сказал Делягин. — То, что повышение процентной ставки не имеет никакого отношения в РФ к росту цен (а может быть, даже подстегивает рост цен, так как удорожает кредит), для ЦБ РФ абсолютно неважно. Так работает бюрократический рефлекс — если есть что-то, какая-то проблема, то надо что-то сделать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, когда ЦБ РФ доведет ключевую ставку до 7%.