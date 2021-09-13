Архангельск, 13 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Архангельской области число резидентов Арктической зоны выросло до 57 — преференциальный статус получили ещё три проекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития.

REGNUM Бизнес

Новые резиденты планируют реализовать инвестиционные проекты по строительству жилого комплекса в центре Архангельска, по созданию комбината глубокой переработки древесины на площадке бывшего лесопильного завода, а также по развитию топливной инфраструктуры арктических проектов.

«Это почти 250 млн рублей инвестиций в экономику Поморья и более пятидесяти новых рабочих мест», — подчеркнули в агентстве.

В целом резиденты Арктической зоны РФ, зарегистрированные в Архангельской области, намерены инвестировать в экономику региона 23,6 млрд рублей и создать 1 693 новых рабочих места.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрировано 198 резидентов АЗРФ. Лидер по числу проектов — Мурманская область.