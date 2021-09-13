Москва, 13 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. До конца 2021 года ключевая ставка ЦБ РФ точно вырастет до 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Politikus.ru Михаил Делягин

«ЦБ точно повысит ключевую ставку до 7% до конца года. И может быть, даже повысит чуть больше, — сказал экономист. — Рынок ждал, что ставку повысят на полпроцента, но Банк России ограничился четвертью, просто чтобы не дразнить гусей перед выборами. Соответственно, после выборов повысят еще».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что действия Банка России в краткосрочном интервале крайне слабо влияют на широкую инфляцию.