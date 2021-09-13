Красногорск, 13 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Подготовку общественного транспорта к зиме в Подмосковье планируется завершить до 1 ноября. Такие сроки 13 сентября привел министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

Чиновник отметил, что транспортные компании Подмосковья уже приступили к подготовке своих автобусов к зиме.

«136 перевозчиков в Подмосковье начали подготовку к зимнему периоду. К 1 ноября все перевозчики будут готовы», — сказал Гержик.