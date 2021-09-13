Великий Новгород, , 14:33 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции предложил отменить ранее принятое решение, обязывающее с 1 октября 2021 года работников предприятий сдавать ПЦР-тесты при отсутствии прививки от COVID-19.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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По словам губернатора, жёсткой необходимости в этих требованиях в настоящее время нет в связи с расширением вакцинации. «Люди у нас достаточно сознательные, — сказал Никитин. — Уверен, что все и так будут прививаться, и практика это показывает, никого мы заставлять не будем.»

По данным оперштаба, губернатор поручил провести проверку соблюдения родителями масочного режима в школах и детских садах.

За последние сутки в Новгородской области выявлено 126 новых случаев заражения. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее. Всего в области зафиксировано 42 063 случая за время пандемии. Скончались в регионе от ковида 407 человек, за последние сутки смертей не было. Выздоровели 38 644 человека, в том числе 71 — за последние сутки.

Всего на стационарном лечении от COVID-19 в Новгородской области находятся 793 пациента, на амбулаторном — 1742. Свободно 20,7% коечного фонда.

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